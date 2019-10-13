Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 14:00

Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена - принял решение в конце октября покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Хантера, сделанное через его адвоката.

Кроме этого, Хантер обещал, что если его отец - потенциальный кандидат в президенты США от демократов - победит на выборах 2020 года и займет этот пост, то он, Хантер Байден, не будет работать на фирму, которой владеют иностранцы, и не будет членом правления такой компании.

"При (возможной - ИФ) администрации Байдена Хантер будет готов подчиняться всем и любым инструкциям и стандартам, которые может ввести в действие президент (Джо - ИФ) Байден в отношении предполагаемого конфликта интересов или его возникновения, в том числе касательно ограничений по поводу деловых интересов за рубежом", - отмечается в заявлении.

"Он (Хантер - ИФ) продолжит делать так, чтобы его отец не был лично вовлечен в его коммерческие дела", - также говорится в заявлении.

Утверждается, что Хантер Байден никогда не обсуждал деловую активность со своим отцом.

"Он никогда не принимал ворох ложных обвинений и против себя, и против отца, сделанных президентом США", - подчеркивается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции и призвал власти КНР и Украины провести расследование в отношении его и подчиненных ему организаций.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

В свою очередь Джо Байден в начале октября впервые высказался за то, чтобы конгресс объявил импичмент президенту страны Дональду Трампу.

1аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!