Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 14:38

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выражая в четверг соболезнования по случаю кончины Жака Ширака, сравнил бывшего президента Франции с братом.

"Между нами не было секретов, он был мне, как брат. Сегодня Европа теряет одну из своих знаковых фигур, Франция - великого государственного человека, а я - верного друга и попутчика с давнего времени", - говорится в послании Юнкера.

"Я узнал о кончине президента Жака Ширака с бесконечной скорбью. Мои мысли обращены, прежде всего, к его семье и ко всем французам, которые сохранили большую привязанность к этому человеку, умевшему так естественно и спонтанно быть близким к ним", - отметил глава Еврокомиссии.

Юнкер подчеркнул близость своих взглядов с Шираком на Европейский союз. "Это он произнес слова, которые и я тоже мог бы произнести: "Европа - это, прежде всего, сообщество ценностей, и только потом - сообщество интересов. Это больше Европа людей, чем рынка", - сказал глава Еврокомиссии.

Председатель Еврокомиссии напомнил решающие этапы в развитии ЕС, в которых Ширак принимал личное участие.

"Жак Ширак оставил также свое видение международных отношений, которые служат нам компасом и вехами для подхода к миру, в котором мы живем, и миру, в который мы вступаем", - отметил Юнкер, указав, что Ширак был человеком глубоких убеждений, приверженцем гуманистических ценностей, уважения человеческой личности и терпимости.

"Жак Ширак был страстно увлеченным человеком, он глубоко любил Францию и французов, зарубежные культуры, он любил других, и это делало его замечательным политиком", - подчеркнул Юнкер.

Ширак скончался в возрасте 86 лет. После перенесенного в 2005 году инсульта его здоровье необратимо ухудшалось. Об особенно серьезном кризисе французские СМИ сообщали в 2011 году.

"Президент Жак Ширак тихо скончался сегодня утром в окружении близких", - приводят в четверг французские СМИ слова его вдовы Бернадетт Ширак.

Национальное собрание и Сенат Франции объявили минуту молчания, как только стало известно о смерти Ширака.

1ов ав

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