Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 23:00

Париж. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская ракета-носитель "Союз СТ-Б", стартующая в четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане, как ожидается, выведет на орбиту очередные четыре европейских коммуникационых спутника 03b, сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

Запуск ракеты-носителя "Союз", второй с начала года и 22-й с космодрома Куру, запланирован на 19:30 мск. Спутники будут доставлены на орбиту с помощью российского разгонного блока "Фрегат-МТ". Космические аппараты 03b, принадлежащие люксембургскому оператору SES, пополнят европейскую среднеорбитальную систему связи, обеспечивающую стабильный доступ в Интернет для пользователей в 50 странах мира.

Отличием системы SES от существующих провайдеров спутникового Интернета является отказ от использования геостационарной орбиты, находящейся на расстоянии 36 тыс. км от поверхности Земли. Развертываемая на орбите группировка спутников компании располагается на высоте 8 тысяч км, что позволяет в более чем три раза сократить задержку передачи сигнала при связи между компьютерами.

По данным оператора SES, группировка спутников 03b в перспективе обеспечит надежной связью около 3 млрд человек.

В марте прошлого года ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту очередные четыре спутника 03b, доведя их общее количество до 16 единиц.

Как сообщалось, 28 февраля российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb.

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