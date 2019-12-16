Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 22:42

Париж. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Союз", стартующая во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане, должна вывести на орбиту пять европейских космических аппаратов, сообщает компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

Запуск ракеты "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" планируется осуществить в 11:54 мск.

Российская ракета должна вывести на орбиту космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), который предназначен для поиска и изучения экзопланет, итальянский спутник радиолокационного наблюдения Земли двойного назначения серии COSMO-SkyMed, а также еще три малых космических аппарата, в том числе французский научный спутник EyeSat.

Запуски российских носителей с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке осуществляются в рамках программы "Союз" на Куру" или "Союз" в ГКЦ" (Гвианском космическом центре) по развитию сотрудничества между "Роскосмосом" и ЕКА, начатой в 2007 году. В этих целях на космодроме Куру во Французской Гвиане были построены специальные стартовые комплексы для ракет-носителей "Союз-СТ-Б".

1нв тг

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