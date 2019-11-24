Этот контент был опубликован 24 ноября 2019 г. 17:29

Вашингтон. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" в понедельник, как ожидается, должна стартовать на орбиту с очередным космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ, сообщают специализированные американские космические сайты.

По их данным, запуск планируется провести с космодрома Плесецк в 20:30 мск. Выход спутника на орбиту должен быть осуществлен с помощью разгонного блока "Волга". Данными о предназначении спутника американские источники не располагают.

Как сообщалось, в сентябре текущего года российскую военную орбитальную группировку пополнил новый космический аппарат "Тундра", также запущенный ракетой-носителем "Союз-2.1б".

Спутник Единой космической системы (ЕКС-3) "Тундра" предназначен для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) включает наземный и космический эшелоны. Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

В 2015 и 2017 года на орбиту были выведены первые два новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1 и ЕКС-2 (обозначенные как "Космос-2510" и "Космос-2518"). Они приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США - "Око" и "Око-1".

По данным из открытых источников, в отличие от старых спутников системы "Око" новые аппараты ЕКС "Тундра" будут в состоянии отследить не только сами запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту новых аппаратов, позволяет отдавать через спутники сигнал о необходимости нанесении ответно-встречного удара по противнику.

Управление спутниками "Тундра", как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.

Аппараты ЕКС "Тундра" (изделие 14Ф142) разработаны в АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (Москва) при участии АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина".

Начальник штаба космических войск РФ генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете "Московский комсомолец" в начале октября сообщил, что космический эшелон СПРН пополнился тремя новыми спутниками. "На орбите находятся три новейших космических аппарата, способных обнаружить старт баллистических ракет в любой точке земного шара", - сказал Морозов.

1нв ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!