*** Москалькова в четверг посетит Иссахар

*** При принятии решения по обращению о помиловании Иссахар будет учтено, что она из хорошей, порядочной семьи

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин после встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, заявил, что с ней все будет хорошо.

"Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра (Израиля), который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено при принятии окончательного решения", - сказал Путин после совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и патриархом Иерусалимский и всея Палестины Феофила Третьего встречи с матерью израильтянки Яффой.

"Мама очень переживает, я это вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо", - добавил президент РФ.

Он отметил, что сегодня Нааму Иссахар в колонии посетит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Москалькова в четверг посетит колонию в Подмосковье, где находится осуждённая в РФ за контрабанду наркотиков израильтянка.

В свою очередь глава подмосковного Совета по правам человека Марина Юденич рассказала "Интерфаксу", что посещала Иссахар две недели назад, на условия содержания девушка не жаловалась.

"Я ее видела, была у нее (...) 10 января в колонии. (...) Она - приятная, улыбчивая девочка, конечно, расстроенная и растерянная, но не сломленная. Она понимает, что натворила глупостей, но при этом - не в депрессии. (...) На условия содержания она не жаловалась. С ней в камере находились еще четыре женщины, которые к ней тепло относились, по-матерински ее опекали. Она получала очень много писем, рассказывала, что ей писали со всех точек земного шара приходят", - сказала Юденич.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту "Шереметьево". Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября прошлого года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

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