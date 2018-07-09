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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 13:39 09.07.2018 - 13:39

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Спасатели с начала второго дня операции вывели на поверхность из затопленной пещеры в таиландской провинции Чианграй двух подростков, сообщает в понедельник газета "Гардиан" со ссылкой на источник в спасательной команде.

Отмечается, что в районе проведения операции был замечен медицинский вертолет, а также несколько машин скорой помощи.

Однако власти Таиланда пока не подтверждают информацию об успешной эвакуации двух детей.

Ранее в понедельник спасатели приступили ко второму этапу эвакуации. В операции задействованы около 80 дайверов, многие их которых - иностранные спасатели, приехавшие, в частности, из Великобритании и Австралии.

В воскресенье спасателям удалось благополучно эвакуировать четырех человек из группы, состоящей из 12 членов детской футбольной команды и их тренера. Все они оказались заблокированы в пещере наводнением еще 23 июня.

Власти и штаб по спасению пытаются ускорить процесс в связи с неблагоприятными метеопрогнозами, не исключающими новые ливневые дожди, что может значительно осложнить операцию.

1вл ар

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