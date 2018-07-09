С начала второго дня операции в Таиланде спасатели эвакуировали из пещеры четырех детей - СМИ
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Гонконг. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Спасатели с начала второго дня операции вывели на поверхность из затопленной пещеры в таиландской провинции Чианграй четырех подростков, сообщает в понедельник телеканал Си-Эн-Эн.
Отмечается, что в районе проведения операции был замечен медицинский вертолет, а также несколько машин скорой помощи.
Таким образом, на данный момент в пещере остаются в общей сложности пять человек - четверо подростков и их тренер.
Ранее в понедельник спасатели приступили ко второму этапу эвакуации. В операции задействованы около 80 дайверов, многие их которых - иностранные спасатели, приехавшие, в частности, из Великобритании и Австралии.
В воскресенье спасателям удалось благополучно эвакуировать четырех человек из группы, состоящей из 12 членов детской футбольной команды и их тренера. Все они оказались заблокированы в пещере наводнением еще 23 июня.
Власти и штаб по спасению пытаются ускорить процесс в связи с неблагоприятными метеопрогнозами, не исключающими новые ливневые дожди, что может значительно осложнить операцию.
1вл аю
Интерфакс