С начала операции в Африне турецкие военные нейтрализовали почти 3,4 тыс. курдских бойцов и террористов ИГ
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Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - С начала операции в Африне турецкие военные нейтрализовали 3 393 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на Генштаб ВС Турции.
Турецкие военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.
В понедельник турецкий Генштаб сообщал о 3 347 нейтрализованных террористах и ополченцах. Таким образом, за минувшие сутки были нейтрализованы 46 человек.
Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.
Мм эф ап
Интерфакс