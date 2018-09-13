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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 14:14 13.09.2018 - 14:14

Нью-Йорк (ООН). 13 сентября. ИНТЕРФАКС - С начала сентября в результате обострения ситуации в северно-западной зоне деэскалации в Сирии, в которую входит провинция Идлиб, свои дома покинули свыше 38,3 тыс. человек, говорится в докладе управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"В период с 1 по 12 сентября доступная информация указывает, что резкая интенсификация военных действий и опасения дальнейшей эскалации привели к тому, что более 38,3 тыс. человек покинули свои дома", - сообщает управление.

По его данным, 4,5 тыс. человек затем, 10-12 сентября, вернулись в свои дома после стабилизации обстановки в районе городов Джиср-эш-Шугур и Мухамбаль.

Управление указывает, что с начала сентября на северо-западе Сирии возросла интенсивность бомбардировок с воздуха и артобстрелов, что привело к жертвам и пострадавшим среди мирных жителей, а также к разрушению инфраструктуры.

По данным управления, на территории северо-западной зоны деэскалации, в которую входят наибольшая часть провинции Идлиб, проживают порядка 3 млн человек, 2,1 млн из которых нуждаются в гуманитарной помощи.

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. При этом более 60% Идлиба контролирует группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее "Джабхат Ан-Нусра" - террористическая организация, запрещенная в РФ), а часть оставшейся территории - силы, поддерживаемые Анкарой.

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