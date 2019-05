Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно стартовала на орбиту с 60 мини-спутниками, предназначенными для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 05:30 мск с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первоначально запуск планировалось осуществить еще 16 мая, однако он был перенесен на сутки из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы. На следующий день "SpaceX" сообщила, что вновь откладывает запуск 60 спутников Starlink для обновления их программного обеспечения и чтобы еще раз все тщательно проверить.

Общая масса груза, выводимого на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая будет самым большим для ее ракет, составляет 18,5 тонн.

Приблизительно через один час и две минуты после запуска на высоте 440 км спутники системы Starlink должны будут отделиться от ракеты. А затем с пользованием собственной двигательной установки они выйдут за заданную орбиту с высотой 550 км.

При этом первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 должна будет осуществить управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике у берегов штата Флорида.

60 спутников Starlink являются первыми из планируемых около 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Как ранее сообщал владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть аналогичных запусков ракет с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, то есть вывести на орбиту 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

