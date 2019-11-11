Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 20:48

***По его мнению, отставка Моралеса служит предупреждением для Венесуэлы и Никарагуа

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник приветствовал отставку боливийского президента Эво Моралеса Аймы.

"США приветствуют боливийский народ за его стремление к свободе и боливийских военных, верных присяге защищать не одного человека, но конституцию Боливии", - написал он.

"Уход Моралеса сохранил демократию и открыл путь для того, чтобы голоса боливийского народа были услышаны", - отметил Трамп.

По его словам, "эти события направляют мощный сигнал незаконным режимам в Венесуэле и Никарагуа относительно того, что демократия и воля народа побеждают всегда".

"Отставка боливийского президента Эво Моралеса - это значительный момент для демократии в Западном полушарии. Теперь мы на один шаг ближе к полностью демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию", - заявил Трамп.

Эво Моралес объявил об отставке с поста президента Боливии в воскресенье спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!