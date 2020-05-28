Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 20:30

Стамбул. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил о смягчении с 1 июня ряда ограничительных мер, ранее введенных в связи с угрозой коронавируса, передает агентство "Анадолу".

Так, с понедельника граждане смогут вновь совершать междугородние поездки.

Кроме того, при соблюдении норм безопасности вновь разрешат посещение пляжей, заповедников и парков. Открываются кафе, музеи и детские сады. Также с 1 июня на работу вернутся госслужащие, ранее отправленные в отпуска или работавшие в "гибком" режиме.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция перед всем миром продемонстрировала успех в борьбе против распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что в четверг в ограниченном количестве возобновила междугородное железнодорожное высокоскоростное сообщение. В частности, поезда курсируют между Анкарой, Стамбулом, Коньей и Эскишехиром. Те же пассажиры, у которых во время поездки появятся симптомы коронавируса, будут изолированы в специальной секции поезда, а на ближайшей станции переданы под наблюдение медиков.

По информации портала Worldometer, специализирующегося на статистике, в Турции выявлены 160 тыс. 979 случаев коронавируса. Скончался 4 тыс. 461 инфицированный, выздоровели 124 тыс. 369 человек.

1аю ав

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