Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 10:06

Стамбул. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Турция не намерена отказываться от развертывания ЗРК С-400 российского производства, так Анкара нуждается в этих комплексах.

"Турция приобрела российские С-400 не для того, чтобы они пылились на складах. Анкара нуждается в системах ПВО", приводит слова министра турецкое агентство "Анадолу".

Глава МИД Турции в очередной раз подчеркнул, что Анкара не брала на себя обязательств отказаться от эксплуатации купленных у России ЗРК.

Ранее сообщалось, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

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