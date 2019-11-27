Стамбул. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Турция не намерена отказываться от развертывания ЗРК С-400 российского производства, так Анкара нуждается в этих комплексах.
"Турция приобрела российские С-400 не для того, чтобы они пылились на складах. Анкара нуждается в системах ПВО", приводит слова министра турецкое агентство "Анадолу".
Глава МИД Турции в очередной раз подчеркнул, что Анкара не брала на себя обязательств отказаться от эксплуатации купленных у России ЗРК.
Ранее сообщалось, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.
Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.
США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.
1ка во