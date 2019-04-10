Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 17:34

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти США предупреждали Турцию, что технически невозможно использовать одновременно американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитные ракетные системы С-400, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Эти системы не могут сосуществовать. Мы предупреждали как турецкий МИД, так и турецкое министерство обороны, что здесь есть проблемы технического характера", - сказал он на слушаниях в сенате.

М.Помпео напомнил, что США предложили Турции купить вместо С-400 американские системы ПРО Patriot. "Мы работаем над деталями (возможной сделки - ИФ)", - добавил он.

Говоря о возможных последствиях покупки Турцией С-400 у РФ, М.Помпео призвал "подумать, как Анкару могут коснуться санкции в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ИФ)".

Ранее в апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Однако позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара ожидает поставок С-400 в июле 2019 года.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что сделка Анкары с Москвой по поставкам С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

1во ки

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