Таиландский премьер выразил благодарность участникам операции по спасению подростков из пещеры
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Гонконг. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в среду поблагодарил всех участников операции по спасению юниорской футбольной команды, ранее оказавшейся заблокированной в затопленной пещере на севере страны.
"От имени правительства Таиланда я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этой операции", - сказал он, выступая по телевидению.
В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда, что спасенные из пещеры подростки находятся в хорошем физическом состоянии.
В сообщении отмечается, что за 18 дней в пещере юные футболисты и их тренер немного похудели, однако, по словам представителя минздрава, "хорошо заботились о своем здоровье" и пили достаточно воды.
Накануне спасатели успешно вызволили группу из 12 мальчиков из юниорской футбольной команды и их тренера, которые с 23 июня были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.
В сложной спасательной операции принимали участие десятки опытных водолазов, в том числе иностранные специалисты, приехавшие из Великобритании и Австралии.
1ла ар
Интерфакс