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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 9:01 11.07.2018 - 09:01

Гонконг. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в среду поблагодарил всех участников операции по спасению юниорской футбольной команды, ранее оказавшейся заблокированной в затопленной пещере на севере страны.

"От имени правительства Таиланда я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этой операции", - сказал он, выступая по телевидению.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда, что спасенные из пещеры подростки находятся в хорошем физическом состоянии.

В сообщении отмечается, что за 18 дней в пещере юные футболисты и их тренер немного похудели, однако, по словам представителя минздрава, "хорошо заботились о своем здоровье" и пили достаточно воды.

Накануне спасатели успешно вызволили группу из 12 мальчиков из юниорской футбольной команды и их тренера, которые с 23 июня были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.

В сложной спасательной операции принимали участие десятки опытных водолазов, в том числе иностранные специалисты, приехавшие из Великобритании и Австралии.

1ла ар

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