Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 11:55

Гонконг. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство туризма Таиланда отложило введение туристического сбора с иностранных гостей из-за опасений снижения турпотока, сообщает издание Chiang Rai Times.

"Мы не будем вводить туристический сбор в этом году, поскольку может нанести дополнительный ущерб отрасли, которая стагнирует. Есть риск, что турпоток в Таиланд замедлится из-за налога, особенно когда бат такой сильный", - цитирует газета постоянного секретаря по туризму Чоте Трачу.

По его словам, число туристов, посетивших Таиланд в последние четыре месяца, продолжит расти до 40-41 млн человек в соответствии с прогнозом, поскольку правительство продлило временную отмену визового сбора для граждан некоторых стран.

"Помимо сильной национальной валюты, туристический сектор будет ощущать влияние торгового спора между США и Китаем", - пишет Chiang Rai Times.

Как показало исследование Siam Commercial Bank, сильный бат привел к тому, что число китайских туристов сократилось на 3,3%, до 6,63 млн человек, за первые семь месяцев этого года. Граждане Китая стали отдавать предпочтение более близким местам отдыха, таким как Гонконг, Макао или странам с более низкими ценами, например, Камбоджа.

Согласно исследованию, беспорядки в Гонконге могут улучшить ситуацию в туротрасли Таиланда.

В мае Минтуризма Таиланда рассматривал идею взимания туристического налога с иностранцев. Полученные от сбора деньги должны пойти на улучшение инфраструктуры и развитие новых направлений туризма. Отмечалось, что налог не будет высоким и не отразится на кошельках гостей страны.

1ту ез бп

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