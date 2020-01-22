Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 2:38

Пекин. 22 января. ИНТЕРФАКС - Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь призвала жителей острова без крайней необходимости не посещать китайский город Ухань (провинция Хубэй), являющийся центром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

"Я обращаюсь с призывом к соотечественникам: пожалуйста, не посещайте этот регион без необходимости", - написала она в Фейсбуке.

Цай Инвэнь сообщила, что на Тайване создан достаточный запас хирургических масок (44 млн) и респираторов типа N95 (2 млн), которые в случае необходимости будут раздаваться населению.

Транспортная администрация Тайваня призвала тайваньские авиакомпании рассмотреть вопрос об отмене всех рейсов в Ухань, а также наладить тщательную проверку всех прибывающих оттуда пассажиров.

На Тайване выявлен один случай заболевания новым типом пневмонии, заболела женщина среднего возраста, которая до возвращения на родину работала в Ухане.

По состоянию на 07:00 по местному времени (02:00 мск) среды, общее число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 324, шесть человек скончались, сообщают китайские СМИ со ссылками на официальные данные.

Из них в городе Ухань (провинция Хубэй) зарегистрировано 270 больных, еще 11 находятся под подозрением. Все шесть жертв также умерли в Ухане.

Вспышка пневмонии в городе была зарегистрирована в декабре прошлого года. Было установлено, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека к человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

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