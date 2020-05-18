Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 11:59

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Тайвань не получил приглашения на запланированное на понедельник заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - в связи с позицией властей КНР, сообщает британское издание The Guardian.

"Несмотря на все наши усилия и беспрецедентный уровень международной поддержки, Тайвань не получил приглашения принять участие (в мероприятии - ИФ)", - заявил глава внешнеполитической службы тайванской администрации Джозеф Ву.

При этом от лица администрации Тайваня он выразил недовольство действиями ВОЗ, которая, по его мнению, "поддалась давлению китайского правительства и продолжает пренебрегать правом на здоровье 23 млн жителей Тайваня".

Ранее, напоминает The Guardian, власти Тайваня заявляли о намерении поделиться успешным опытом борьбы с коронавирусом: так, на Тайване сообщалось всего лишь о 440 случаях заболевания, при семи летальных исходах.

Однако, указывает издание, поскольку Тайвань общепризнано является неотъемлемой частью КНР, Пекин отказывает ему в праве представительства в международных организациях в качестве независимого государства. В данном случае власти КНР возражали против участия Тайваня в заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения, если только его администрации не признает суверенитет Пекина над Тайванем: от этого требования Тайбэй отказался.

В то же время, напоминает The Guardian, США неоднократно вели споры с Китаем по вопросу полноценного представительства Тайваня на Всемирной ассамблее здравоохранения: эта проблема способствовала еще большему росту напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

73-я встреча Всемирной ассамблеи здравоохранения стартует в понедельник в 13:00 мск и будет проводиться два дня в видеоформате. Она будет посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, причем свыше 300 тыс. инфицированных скончались. В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".

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