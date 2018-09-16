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Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 16:48 16.09.2018 - 16:48

Гонконг. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Не менее двух человек в Китае стали жертвами тайфуна "Мангхут", который, пройдя по Филиппинам, в воскресенье достиг южного побережья КНР, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на китайские СМИ.

Еще 15 человек пострадали в районе Макао.

По данным СМИ, сильный ветер вызвал волны высотой до 3 м.

В связи с угрозой "Мангхута" ранее китайские власти сообщили об эвакуации в провинции Гуандун более чем 2,4 млн человек.

Ранее этот тайфун унес жизни 64 человек на Филиппинах.

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