Тайфун "Мангхут" привел к гибели двух человек на юге Китая
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Гонконг. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Не менее двух человек в Китае стали жертвами тайфуна "Мангхут", который, пройдя по Филиппинам, в воскресенье достиг южного побережья КНР, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на китайские СМИ.
Еще 15 человек пострадали в районе Макао.
По данным СМИ, сильный ветер вызвал волны высотой до 3 м.
В связи с угрозой "Мангхута" ранее китайские власти сообщили об эвакуации в провинции Гуандун более чем 2,4 млн человек.
Ранее этот тайфун унес жизни 64 человек на Филиппинах.
1аю вв
Интерфакс