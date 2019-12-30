Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 9:30

Кабул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Не менее 14 афганских военных были убиты при нападении боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) на контрольно-пропускной пункт в провинции Джаузджан на севере страны, сообщает в понедельник телеканал 1TV со ссылкой на данные местных властей.

"КПП в районе населенного пункта Хайдарабад на территории уезда Файзабад подверглось нападению боевиков около 3:30 утра в понедельник. Погибли 14 военнослужащих, еще пятеро были ранены, двое числятся пропавшими без вести", - заявил журналистам пресс-секретарь губернатора провинции Абдул Маруф Азар.

По его словам, ответным огнем афганские военные уничтожили семь боевиков "Талибан", еще трое были ранены.

вш

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