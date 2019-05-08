Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 12:27

Кабул. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Нападение в центре Кабула в среду было направлено против американской неправительственной организации Counterpart International, ответственность за него взяли на себя боевики движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщают афганские СМИ со ссылкой на заявление талибов.

"Американская (...) Counterpart подверглась нападению. Институт сотрудничает с Агентством США по международному развитию (USAID) и связан с Кабульским департаментом по разработке программ под руководством США. После первоначального нападения на правительственные силы, которые собрались возле здания, был взорван заминированный автомобиль", - говорится в заявлении талибов.

"Талибан" обвиняет Counterpart International в реализации совместно с правительством Афганистана программы "Ангел", направленной на развитие в стране гендерного равенства.

Между тем, представитель пресс-центра МВД Нусрата Рахми сообщает, что первый и второй этажи здания американской неправительственной организации очищены от террористов.

"Силовикам удалось эвакуировать из здания, по меньшей мере, 80 сотрудников организации", - сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД.

В сообщении, отмечается, что перестрелка продолжаются на третьем этаже.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Кабуле в среду были ранены девять человек.

вш

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