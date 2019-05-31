Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 8:16

Кабул. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали четыре человека, еще несколько человек, включая четверых военнослужащих США, получили ранения, сообщают афганские СМИ.

Ранее сообщалось, что заминированный автомобиль в пятницу утром был подорван на востоке афганской столицы вблизи колонны войск США. МВД и Минздрав Афганистана сообщили, что при взрыве погибли четыре мирных жителя, еще трое получили ранения. Представители США подтвердили афганскому телеканалу Tolo News, что в результате нападения пострадали четверо американских солдат.

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