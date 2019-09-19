Кабул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Три человека погибли, 45 получили ранения при нападении в четверг на отдел безопасности на юге Афганистана, сообщает телеканала Tolo News.
"По предварительным данным, три человека погибли, еще 45 получили ранения в результате нападения на отделение безопасности в городе Калот, административном центре провинции Забуль, на юге Афганистана", - говорится в сообщении.
По данным местных властей, вблизи отделения безопасности был взорван заминированный автомобиль, все близлежащие здания полностью разрушены.
Нападение боевиков, как уточняется, произошло рано утром в четверг.
Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
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