Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 14:12

Дубай. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за теракт близ американской военной базы в уезде Баграм центральной афганской провинции Парван, сообщили в среду афганские СМИ.

Заминированный автомобиль был подорван рано утром 11 декабря. Взрывом была разрушена часть стены военной базы Баграм, были слышны разрозненные выстрелы, сообщает информационный портал Ariana News.

По данным издания Tolo-news, по меньшей мере, два человека погибли и 73 - преимущественно гражданских - получили ранения. Столкновения с боевиками продолжаются до сих пор, отметили представители правоохранительных органов.

По их данным, три боевика уничтожены, один захвачен живым.

Теракт совершен в момент, когда возобновились переговоры между американскими представителями и талибами.

1ак др

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