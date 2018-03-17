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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 9:15 17.03.2018 - 09:15

Дубай. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Члены радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрывы, прогремевшие ранее в афганской столице Кабуле, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на МВД Афганистана.

Как сообщалось, два человека погибли, еще три человека получили ранения в результате взрыва на востоке Кабула в субботу утром. По данным афганской полиции, в 9:10 по местному времени (7:40 МСК) у ворот иностранной базы "Джи" на востоке Кабула был подорван заминированный автомобиль Toyota Corolla.

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