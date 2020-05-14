Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 11:39

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за совершенный в четверг утром теракт в городе Гардез, административном центре провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщило афганское телевидение.

Заминированный грузовик с террористом-смертником внутри взорвался у входа в здание, принадлежащее министерству обороны страны.

По данным военного ведомства, в результате пять человек погибли и порядка двух десятков получили ранения.

Двумя днями ранее были совершены два теракта, унесших жизни нескольких десятков человек. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время похорон начальника полиции одного из округов в провинции Нангархар. А в Кабуле группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу "Врачей без границ", в результате чего погибли 24 человека, в том числе двое новорожденных. Тогда талибы заявили о непричастности к этим терактам.

Тем не менее, президент Афганистана Ашраф Гани в обращении к нации заявил, что отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против движения "Талибан".

1ак вв

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