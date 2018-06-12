Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 9:55 12.06.2018 - 09:55

*** В первый день перемирия, объявленного президентом страны, под контроль талибов перешел уезд Кохистан, в боях за него погибли 13 военных

Кабул. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Ответственность за нападение на отделение полиции уезда Мукур в провинции Газни (центральный Афганистан) взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России), сообщают местные СМИ.

Атака является ответом за авиаудар правительства Афганистана по радиостанции "Голос Шариата" в провинции Газни, говорится в заявлении распространенном во вторник в афганских СМИ.

"Если такие акты агрессии против наших средств массовой информации продолжатся, наша реакция окажется гораздо жесточе", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, по предварительным данным пять сотрудников полиции убиты, еще 25 ранены в результате атаки вооруженных террористов на отделение полиции в провинции Газни.

Сообщается, что сначала террорист-смертник на армейском внедорожнике Humvee во вторник подорвал себя у входа в отделение полиции уезда, после чего несколько других вооруженных боевиков ворвались на территорию отделения и начали беспорядочную стрельбу по сотрудникам. Сообщается, что вооруженное нападение на отделение полиции началось в 8 утра по местному времени (6- 30 по Москве).

Тем временем, как отмечают во вторник афганские СМИ, в первый же день объявленного ранее президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани недельного перемирия под контроль "Талибана" перешел уезд Кохистан, провинции Фарьяб, на северо-западе страны.

Пресс-секретарь губернатора провинции Фарьяб Джавед Бидар подтвердил журналистам это сообщение и отметил, что в ходе атаки талибы убили главу администрации уезда Кохистан Абдул Рахмана Панах. По словам Дж.Бидара отступление сил безопасности было тактическим, "чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения".

По сведениям председателя провинциального совета Фарьяба Мохаммада Тахера Рахмани, в ходе боестолкновения за уезд Кохистан убито 13 военнослужащих правительственных сил, еще 15 человек были ранены. По его словам более 200 сотрудников безопасности, полиции и ополченцев оказались в окружении вооруженных экстремистов.

На прошлой неделе президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в связи с завершением месяца поста Рамазан на недельный период, начиная с сегодняшнего дня. В ответ радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) заявило, что прекратит боевые действия лишь на три праздничных дня, с 15 по 18 июня.

об

Neuer Inhalt Horizontal Line