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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 9:04 09.06.2018 - 09:04

*** Власти обвиняют их в убийстве более чем 20 полицейских

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Дубай/Кабул. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Афганское движение "Талибан" объявила о прекращении огня сроком на три дня в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

В заявлении, опубликованном талибами в субботу, говорится, что при этом боевики будут защищать себя в случае любого нападения на них во время прекращения огня. Также "Талибан" заявил, что иностранные силы режим прекращения огня не касается.

Талибы не уточняют, когда начнут перемирие. Агентство ЭФЭ отмечает, что, скорее всего, оно стартует 15 или 16 июня. Речь идет о первом подобном прекращении огня в Афганистане за 17 лет, подчеркивает агентство.

Ранее президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране.

Перемирие, объявленное президентом Афганистана, продлится с 12 июня по 19 июня.

Между тем телеканал 1TV со ссылкой на местные органы власти утверждает, что в ночь на субботу боевики радикального движения "Талибан" на северо-востоке Афганистана убили более 20 полицейских.

"Талибы атаковали правительственные позиции на территории приграничного с Таджикистаном уезда Калайи-Зал", - сообщил телеканалу пресс-секретарь губернатора провинции Кундуз Нематуллах Темори.

По его словам, ответным огнем полицейских было убито восемь боевиков.

В свою очередь в штабе корпуса специального назначения афганской армии сообщили, что спецназ за последние 24 часа ликвидировал 17 вооруженных террористов в приграничном с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар провинции Тахар.

"В ходе операции "Туфан-10", проводимой при поддержке войсковой авиации и артиллерии на территории населенного пункта Гуртеппа уезда Хваджа Гхар, убито 17 террористов, в том числе и полевой командир боевиков Абдулла, еще шесть боевиков получили ранения", - говорится в сообщении.

Ри ав

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