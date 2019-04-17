Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 17:21

Дубай. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Предстоящие переговоры правительства Афганистана с представителями движения "Талибан" (запрещенная в России организация - ИФ) в Дохе оказались на грани срыва, после того, как талибы высмеяли планы Кабула направить делегацию из 250 человек, сообщают западные СМИ.

"Те, кто составляли список в Кабуле, должны понимать, что это - заблаговременно организованная конференция в далекой стране в Персидском заливе, а не приглашение на какую-либо свадьбу или другую вечеринку в отеле в Кабуле", - приводят западные СМИ слова представителя талибов Забиуллы Муджахида.

Накануне администрация афганского президента Ашрафа Гани утвердило списки из 250 членов делегации, которая позже на этой неделе оправится на переговоры с талибами в Дохе.

В эту делегацию вошли, в том числе, глава аппарата президента Абдул Салам Рахими и бывший афганской глава разведки Амрулла Салех.

В свою очередь талибы посмеялись над столь длинным списком, заявив, что это "ненормально" и что у них "нет планов" встречаться с таким большим числом людей.

Первая межафганская встреча состоялась в Москве в начале февраля. Правительство Афганистана не направило на нее свою делегацию и критически отозвалось о его итогах. Вторая такая встреча должна была состояться 14-15 апреля в Дохе, но была отложена на несколько дней.

Источники в Кабуле ранее в беседе с "Интерфаксом" не исключали, что на вторую встречу Кабул отправит своих представителей.

Талибы отказываются вести диалога с нынешним правительством Кабула, считая его "марионеткой США" и заявляя, что прежде, чем вести переговоры с афганскими властями необходимо, чтобы страну покинули все иностранные войска.

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