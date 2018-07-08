Талибы в Афганистане обстреляли из минометов город Газни, восемь человек пострадали
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Кабул. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Восемь человек, по последним данным, получили ранения в результате минометного обстрела талибами города Газни, административного центра одноименной провинции в центральном Афганистане, сообщили в воскресенье местные СМИ.
Целью минометного обстрела были участники чрезвычайного заседания военного совета с участием министра обороны страны Тарик Шаха Бахрами и заместителей министра внутренних дел и управления национальной безопасности. Заседание было отменено. Никто из руководства не пострадал.
Ранее местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Арефа Нури сообщали о пяти пострадавших.
"По городу было выпущено не менее трех мин, первая из которых попала в здание администрации провинции, ранив двух солдат национальной армии", - сказал пресс-секретарь, чьи слова приводили СМИ.
По словам А.Нури, вторая мина разорвалась в здании управления образования провинции, где ранено трое гражданских лиц. "Третья разорвалась вблизи мэрии города, не нанеся урона", - сообщил пресс-секретарь.
Чиновник также отметил, что четверо раненых после получения первой медицинской помощи были отпущены из больницы, под наблюдением врачей продолжает находиться один военнослужащий, состояние которого расценивается как критическое.
ри вв
Интерфакс