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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 12:42 30.05.2018 - 12:42

Талукан. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Граничащий с Таджикистаном уезд Дашти-Кала провинции Тахар на северо-востоке Афганистана перешел под контроль боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил в среду телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти региона.

"В результате атаки вооруженных боевиков на уездный центр погибли пять военных, еще четверо военнослужащих ранены, 10 бойцов местного ополчения захвачены в плен. Террористы сожгли захваченные ими здания государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщил телеканалу 1TV начальник пресс-центра управления полиции провинции Тахар Халил Асир, наступление экстремистов на уездный центр началось около 6:00 утра по местному времени.

По его данным, большинство местных жителей покинули район боев.

ав

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