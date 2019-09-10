Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 8:03

Кабул. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) во вторник захватили приграничный с Таджикистаном уезд Янги Кала в северо-восточной афганской провинции Тахар, сообщают афганские СМИ со ссылкой на власти провинции.

"Боевики захватили здания почти всех правительственных учреждений, расположенных в уездном центре, водрузили свой белый флаг на центральной площади", - говорится в сообщении.

Представитель талибов Забиулла Муджахид подтвердил захват уездного центра в своем твиттере. По его словам, уездный центр Янги Кала был захвачен в ночь с понедельника на вторник.

Представитель "Талибан" также заявил, что накануне боевики захватили соседний с Янги Кала уезд Хваджа Гар в провинции Тахар и два приграничных с Таджикистаном уезда в соседней провинции Кундуз - Дашт-и-Арчи и Калайи-Зал. Официальные структуры Афганистана пока не комментировали эти сообщения.

Столкновения между талибами и правительственными силами в провинции Тахар активизировались в конце августа, когда власти Афганистана заявили о начале масштабной военной операции против боевиков "Талибан" в соседней провинции Бадахшан.

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