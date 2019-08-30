Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 9:34

Кабул. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Приграничный с Таджикистаном уезд Чах-Аб афганской провинции Тахар в пятницу перешел под контроль боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщают местные СМИ со ссылкой на начальника уездной полиции Хашмата Муслима.

Утром в пятницу талибы захватили административный центр уезда, подожгли несколько правительственных зданий. Потери сторон не уточняются.

Пресс-секретарь губернатора провинции Тахар Мохаммад Джавад Джохари заявил Ariana News, что на окраинах уездного центра продолжаются бои между боевиками и правительственными силами.

Сообщается также, что в пятницу столкновения с талибами произошли в других уездах провинции Тахар: Янги-Кала, Рустак, и Даргад, также граничащих с Таджикистаном.

Накануне власти Афганистана заявили о начале масштабной военной операции против боевиков "Талибан" в соседней с Тахаром провинции Бадахшан.

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