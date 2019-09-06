Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 10:57

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Дубай. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Мятежники из группировки "Талибан" (запрещена в РФ - ИФ) в ночь на пятницу предприняли попытку штурма города Фарах - административного центра одноименной афганской провинции, сообщает телеканала Tolo News.

По его информации, силам безопасности удалось отбить атаку, проведенную сразу с трех направлений, однако теперь бои продолжаются в пригородах, где талибам удалось захватить правительственные здания.

Представитель городской полиции Мохибулла Мохиб заявил, что в боях погибли 30 мятежников.

Со своей стороны, агентство Associated Press сообщает, что погибли два мирных жителя, а еще 15 получили ранения.

Местные власти предупредили, что надеются на переброску в город подкреплений, чтобы облегчить дальнейшие операции против нападавших.

В последние дни в Афганистане участились нападения талибов. Это происходит на фоне сообщений о том, что в Кабуле настороженно отнеслись к проекту соглашения о мирном урегулировании, выработанном представителями США и движения "Талибан".

Так, это третья крупная атака талибов за прошедшую неделю: ранее боевики подорвали два заминированных автомобиля в Кабуле.

Накануне в районе девятого участка кабульской полиции взорвался автомобиль "Тунис", в результате чего погибли 10 мирных жителей, еще 42 человека получили ранения.

За три дня до этого, в элитном квартале Кабула "Грин Виладж" был взорван заминированный трактор, в результате чего погибли 16 и ранены 119 человек.

Ответственность за оба теракта взяло на себя движение "Талибан".

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