Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 13:02

Дубай. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Представителям США и афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) удалось достигнуть прогресса на переговорах, сообщает Associated Press.

В представительстве талибов в Дохе сообщили в субботу, что обе стороны представили предложения по вопросу о сокращении контингентов США и НАТО в Афганистане.

"Есть предложения, нацеленные на то, чтобы преодолеть разногласия между сторонами, но еще требуются дополнительные переговоры, чтобы выработать финальное соглашение", - заявил представитель движения Сухаил Шахин.

Переговорный процесс между сторонами проходит в Катаре. Основной задачей считается разработка графика вывода иностранных войск из Афганистана в рамках политического урегулирования конфликта в этой стране.

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