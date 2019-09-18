Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 11:37

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) по-прежнему готовы к переговорам с американской стороной, заявил в среду представитель талибов Мохаммад Аббас Станикзай.

"С нашей стороны, двери открыты к переговорам", - сказал Станикзай в интервью BBC.

Он отметил, что переговоры остаются "единственным способом для достижения мира в Афганистане".

Его слова последовали после того, как США отказались от переговоров с "Талибаном". Президент США Дональд Трампа заявил, что считает эти переговоры "мертвыми".

Ранее в сентябре делегация талибов провела переговоры в Москве, а затем - в Иране.

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