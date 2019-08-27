Дубай. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) наблюдает прогресс в переговорах с США, сообщают во вторник западные СМИ.
"В этом раунде переговоров у нас есть прогресс, и мы завершаем оформление оставшихся несогласованных пунктов (соглашения между "Талибаном" и США - ИФ)", - заявил представитель движения Сохаил Шахин.
22 августа СМИ сообщили, что США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг приступили в Дохе к очередному раунду переговоров с целью урегулировать ситуацию в Афганистане.
Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков.
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