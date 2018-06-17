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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 16:26 17.06.2018 - 16:26

Кабул. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) может продлить сроки перемирия с властями Афганистана, если правительство примет ряд условий, сообщил в воскресенье телеканал Ariana News со ссылкой на неназванный источник в движении.

Подробности требований талибов пока не сообщаются.

Ранее в воскресенье афганские СМИ со ссылкой на официального представителя "Талибана" Забиуллу Муджахеда сообщили, что талибы не намерены продлевать режим прекращения огня. Отмечалось, что радикалы готовы возобновить боевые действия с понедельника.

Официально режим перемирия со стороны талибов завершился в 18:00 по местному времени (16:30 по Москве).

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня в связи с празднованием завершения месяца поста Рамазан. При этом отмечалось, что прекращение огня не касается террористических группировок, таких как ИГ (запрещена в РФ). Лидеры "Талибана" в свою очередь заявили о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней. Воспользовавшись перемирием, боевики "Талибана" участвовали вместе с военными и населением в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамазан.

В субботу А.Гани объявил об одностороннем продлении перемирия. Утром в воскресенье командование "Талибана" призвало своих боевиков не покидать места своего расположения.

Ри бп

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