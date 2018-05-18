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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 13:04 18.05.2018 - 13:04

Кабул. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Тринадцать афганских военных погибли, еще восемь получили ранения на территории уезда Аджристан южной провинции Газни в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России), сообщило в пятницу информационное агентство Pajhwok со ссылкой на представителя местных органов власти.

"Талибы атаковали контрольно-пропускные пункты сил безопасности в ночь на пятницу. Боевые действия продолжаются, наша связь с контрольными пунктами оборвалось, если не подоспеет подкрепление, уезд может пасть", - сообщил журналистам глава уезда.

Талибы подтвердили столкновения в Аджристане. Пресс-секретарь талибов Кари Юсуф Ахмади заявил местным СМИ, что боевики захватили все КПП в уезде. По его словам, остались незахваченными пока только уездный центр и здание полиции. Он утверждает, что боевики убили 22 сотрудников сил безопасности.

ав

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