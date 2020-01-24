Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 15:28

Дубай. 24 января. ИНТЕРФАКС - Руководство движения "Талибан" (запрещено в РФ) утверждает, что на мирных переговорах американская сторона выдвигает дополнительные требования и "тратит время попусту", сообщает в пятницу агентство Associated press (AP) со ссылкой на заявления талибов.

Как напоминает агентство, ранее представители талибов заявили AP, что на переговорах в Катаре, где талибы содержат политическое представительство, они предлагали спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду "снижение уровня насилия" - прекращение огня на 7-10 дней. AP уточняет, что подобный жест должен был дать возможность для талибов и США заключить полноценный мир.

Однако теперь талибы обвинили Вашингтон в "трате времени попусту".

По мнению "Талибана", переговоры с Халилзадом забуксовали вокруг определения того, чем является "снижение уровня насилия".

Также, по мнению талибов, Халилзад пытался заручиться поддержкой правительства Афганистана, с которыми талибы, в свою очередь, отказываются вести прямые переговоры.

AP также указывает, что ранее Халилзад пытался добиться более всеобъемлющего режима прекращения огня, чем предлагали талибы; кроме того, не было понятно, согласился бы Вашингтон на временное перемирие в Афганистане.

Ранее представитель талибов в Дохе Сухаиль Шахин рассказал пакистанской газете The Dawn, что руководство "Талибана" рассчитывают на заключение мирного соглашении с США до конца января.

До этого агентство AP сообщало, что на переговорах США и талибов ключевое условие Вашингтона состояло в обещании талибов не позволять каким-либо террористическим группам использовать Афганистан в качестве своей базы. Еще одна важная составляющая соглашения, которое США и талибы вырабатывали более года, состоит в последующей - после заключения мира американцами и талибами - организации межафганских переговоров.

Согласно информации AP, эти переговоры планируют начать в течение двух недель после подписания мирного соглашения США с талибами. Среди тем для обсуждения на межафганских переговорах - судьба десятков тысяч боевиков "Талибана" и военизированных групп, подчиняющихся различным афганским полевым командирам, свобода слова, права женщин.

Западные СМИ сообщали, что талибы в настоящий момент контролируют или оспаривают контроль над половиной территории Афганистана - больше, чем когда-либо со времени начала американской военной операции в этой стране в 2001 году.

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