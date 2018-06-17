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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 13:35 17.06.2018 - 13:35

Лондон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Мятежники из движения "Талибан" объявили в воскресенье, что не собираются продлевать режим перемирие с властями Афганистана, передает телеканал "Скай-ньюс".

"Сегодня ночью завершается перемирие. Если на то будет воля Всевышнего, мы возобновим наши операции. Мы не намерены продлевать перемирие", - заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

В последние дни стороны конфликта соблюдали режим прекращения огня в связи с праздником Ураза-байрам. При этом талибам разрешили пройти на контролируемую правительственными войсками территорию. В СМИ даже появились фотографии, на которых видны правительственные военные, обнимающиеся с мятежниками.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани в одностороннем порядке заявил, что режим прекращения огня с экстремистским движением "Талибан" (запрещено в РФ) будет продлен.

"Чтобы уважать пожелания общественности и поддерживать ее требования о мире, я приказываю службам безопасности и силам обороны продлить перемирие с четвертого дня Ураза-Байрама", - говорится в сообщении в Twitter А.Гани.

Кроме того, А.Гани призвал продлить режим прекращения огня и "Талибан".

"Во время перемирия мы будем оказывать медицинскую помощь раненым талибам и оказывать им любую гуманитарную помощь, если это будет необходимо", - написал он.

Афганские СМИ сообщают, что президент объявил, что в связи с перемирием и празднованием Ураза-Байрама из тюрем будут отпущены 46 талибов.

А.Гани отметил, что "мир является неотложной необходимостью" в Афганистане, а "в последние 24 часа стало понятно, что между властями Афганистана и "Талибаном" существует консенсус по поводу мира".

Также А.Гани заявил о готовности к переговорам.

"Мы готовы к всеобъемлющим переговорам, мы готовы обсудить все выдвинутые проблемы и вопросы в ходе мирных переговоров", - написал он в Twitter.

Режим прекращения огня со стороны правительства Афганистана должен был завершиться в следующий вторник.

Ранее А.Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня. Талибы в свою очередь заявили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, начинающихся утром в пятницу.

1во аг

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