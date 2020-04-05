Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 13:49

Кабул. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в России) обвинило США в нарушении подписанных с ними 28 февраля в Дохе мирных соглашений.

В воскресенье движение "Талибан" выступило с заявлением, в котором говорится: "США и их внутренние и иностранные партнеры публично нарушили наши права".

"Освобождение 5000 заключенных было отложено по неоправданным причинам. Центры моджахедов, которые не являются полем битвы, неоднократно подвергались нападениям. В районах, находящихся под нашим контролем, были совершены нападения на простых моджахедов", - говорится в заявлении, которое публикуют афганские СМИ.

"В Гильменде, Кандагаре, Фарахе, Кундузе, Нангархаре, Пактии, Бадахшане, Балхе и других частях страны было много нарушений соглашения, подробности которых мы время от времени сообщали американцам по каналу связи", - отмечается в заявлении.

"Мы настоятельно призываем американцев самим соблюдать содержание соглашения и информировать своих коллег о необходимости полного соблюдения соглашения", - заявили талибы.

"Если эти нарушения продолжатся, это приведет к атмосфере недоверия, а также росту уровня войны", - говорится в заявлении.

Согласно документу, подписанному 28 февраля в Дохе, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно было освободить из тюрем 5 тыс. сторонников "Талибан". В свою очередь, талибы обязались отпустить находящихся у них в плену 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

вс аг

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