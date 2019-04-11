(повтор с уточнением в заголовке)
Кабул. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская военная база "Баграм", расположенная в 60 км к северу от Кабула, утром в четверг подверглась ракетному обстрелу, сообщили афганские СМИ.
Сообщений о жертвах пока нет.
Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).
Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон. Командование американских войск и Миссии НАТО в Афганистане пока не прокомментировало эти заявления
Ав бп