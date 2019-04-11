Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 8:02

(повтор с уточнением в заголовке)

Кабул. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская военная база "Баграм", расположенная в 60 км к северу от Кабула, утром в четверг подверглась ракетному обстрелу, сообщили афганские СМИ.

Сообщений о жертвах пока нет.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон. Командование американских войск и Миссии НАТО в Афганистане пока не прокомментировало эти заявления

Ав бп

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