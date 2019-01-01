Талибы обсудили с Ираном перспективы Афганистана "после завершения оккупации"

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 14:08

Дубай. 1 января. ИНТЕРФАКС - Представители афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) обсудили с иранскими официальными лицами перспективы Афганистана в случае вывода с его территории иностранных военных, сообщают западные СМИ.

Представители талибов пояснили во вторник, что речь на переговорах шла "о ситуации после завершения оккупации", а также - об обеспечении мира и безопасности в регионе.

Это заявление последовало после того, как в понедельник иранская сторона подтвердила факт проведения переговоров с талибами.

Такие обсуждения проходят на фоне того, как в декабре 2018 года американские СМИ сообщили о планах Вашингтона значительно сократить численного воинского контингента США в Афганистане.

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