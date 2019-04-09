Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 14:08

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) отклонило предложение правительства Афганистана принять участие в Высшей всеафганской ассамблее -"Лойя джирга" по вопросам мира, намеченной на 29 апреля.

"Талибан" не будет участвовать в заседании "Лойя джирги", сказал иранским СМИ представитель радикальной группировки Забиуллах Муджахид после объявления о намерении правительства Афганистана пригласить на ассамблею делегацию талибов.

"Если вы не признаете администрацию Кабула как правительство, вы не соглашаетесь и с тем, что она делает", - приводят иранские СМИ слова З.Муджахида.

"Любые шаги от имени "Лойя джирги" в условиях американской оккупации будут определяться американцами, поэтому "Лойя джирга" лишена смысла для нас", - подчеркнул он.

Представитель талибов отметил, что движение готово вести переговоры с правительством Кабула только, если оно будет рассматриваться не как правительство, а как одна из групп в политической жизни страны. При этом он заявил, что "Талибан" не предлагал и не собирается предлагать идею формирования временного правительства.

Декрет о созыве всеафганской ассамблеи подписал некоторое время назад президент Афганистана Ашраф Гани. Он отметил тогда, что власти Афганистана хотят мира и призвал к миру "Талибан".

По словам президента Афганистана, правительство страны начало работу над планами развития, которые можно будет претворить в жизнь после достижения перемирия. "Мы должны создать механизм, чтобы интегрировать талибов в общество", - добавил глава государства.

"Лойя джирга" - всеафганский совет старейшин, решения которого носят совещательный характер, однако играют значимую роль в формировании государственного политического курса. "Лойя джирга" может принимать решения по вопросам независимости, национального суверенитета, территориальной целостности, а также следить за соблюдением высших национальных интересов.

В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.

З.Муджахид сообщил, что делегация талибов примет участие в межафганской встрече 14-15 апреля в столице Катара Дохе.

Первая межафганская конференция прошла в начале февраля в Москве. Она была организована афганской диаспорой в России. В конференции приняли участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных, а также делегация талибов численностью около 10 человек.

В администрации президента Афганистана заявили, что принятая по итогам конференции декларация не имеет реального веса.

1ак ан

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