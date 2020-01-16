Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 11:43

Дубай. 16 января. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) передало спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложением установить временный режим прекращения огня в Афганистане, сообщает в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на представителей талибов, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что документ вручили накануне вечером в Катаре, где талибы содержат политическое представительство.

AP напоминает, что подобная инициатива рассматривается как важный этап в заключении мира между США и талибами. Однако, поясняет агентство, пока неясно, будет ли переданного накануне предложения талибов достаточно для прорыва в направлении подписания мира.

В свою очередь представитель талибов рассказал AP, что переговоры "Талибана" и США долгое время характеризовались недоверием, причем талибы требовали от США вывести войска перед тем, как дать согласие на полноценное прекращение огня.

Как объяснил неназванный представитель "Талибана", руководство талибов опасалось, что в случае неудачи с заключением мирного договора ему будет трудно возобновить боевые действия с той же интенсивностью, как и раньше. Кроме этого, многие талибы не желали складывать оружие, потому что были убеждены, что только их упорство в бою привело США за стол переговоров.

Руководство "Талибана", находящееся на территории Пакистана, в декабре прошлого года дало согласие на инициативу с временным прекращением огня.

По данным AP, в настоящее время "Талибан" контролирует примерно половину территории Афганистана и не прекращает атаки против сил афганского правительства и войск США.

AP ранее сообщало, что на переговорах США и талибов ключевое условие Вашингтона состояло в обещании талибов не позволять каким-либо террористическим группам использовать Афганистан в качестве своей базы. Еще одна важная составляющая соглашения, которое США и талибы вырабатывали более года, состоит в последующей - после заключения мира американцами и талибами - организации межафганских переговоров.

Согласно информации AP, эти переговоры планируют начать в течение двух недель после подписания мирного соглашения США с талибами. Среди тем для обсуждения на межафганских переговорах - судьба десятков тысяч боевиков "Талибана" и военизированных групп, подчиняющихся различным афганским полевым командирам, свобода слова, права женщин.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!