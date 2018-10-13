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Этот контент был опубликован 13 октября 2018 г. 17:34 13.10.2018 - 17:34

Дубай. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель афганского экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид подтвердил в субботу, что представители талибов провели прямые переговоры с делегацией США, сообщают западные СМИ.

Переговоры состоялись в Катаре в пятницу. В них с американской стороны, в частности, принял участие спецпосланник Залмай Халилзад, курирующий афганский вопрос.

Представитель талибов пояснил, что стороны обменялись мнениями по теме "мирного завершения вторжения (США и их союзников - ИФ) в Афганистан".

Стороны, по его словам, согласились продолжать контакты. При этом З.Муджахид отметил, что присутствие иностранных военных в Афганистане осложняет переговорный процесс.

В июле поступали сообщения, согласно которым делегации США и талибов провели переговоры, но тогда ни одна из сторон официально это не подтвердила.

1во ав

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