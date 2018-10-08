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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 10:56 08.10.2018 - 10:56

Дубай. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) заявляет о готовности атаковать правительственные силы безопасности в день парламентских выборов, запланированных на 20 октября, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Людей, которые пытаются помочь провести успешно этот процесс, обеспечивая безопасность, необходимо атаковать. Необходимо приложить максимум усилий для срыва выборов", - говорится в заявлении, распространенном представителем движения Забиуллы Муджахида.

Он отметил, что грядущие выборы являются ничем иным, как "злоумышленным американским сговором".

Заявление талибов было распространено на фоне состоявшейся ранее в понедельник первой встречи американского спецпредставителя по Афганистану и Ираку Залмая Халилзада с афганскими лидерами - премьер-министром Абдуллой Абдуллой, а также президентом Ашрафом Гани вечером 7 октября, в ходе которых стороны обсуждали процесс мирного урегулирования. З.Хализад совершает в настоящее время десятидневный тур по странам региона.

Выборы в Афганистане запланированы на 20 октября.

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