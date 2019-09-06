Дубай. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Мятежники из группировки "Талибан" (запрещена в РФ) в ночь на пятницу предприняли попытку штурма города Фарах - административного центра одноименной афганской провинции, сообщает телеканала Tolo News.
По его информации, силам безопасности удалось отбить атаку, проведенную сразу с трех направлений, однако теперь бои продолжаются в пригородах, где талибам удалось захватить правительственные здания.
Представитель городской полиции Мохибулла Мохиб заявил, что в боях погибли 30 мятежников.
Местные власти, в свою очередь, предупредили, что надеются на переброску в город подкреплений, чтобы облегчить дальнейшие операции против нападавших.
В последние дни в Афганистане участились нападения талибов. Это происходит на фоне сообщений о том, что в Кабуле настороженно отнеслись к проекту соглашения о мирном урегулировании, выработанном представителями США и движения "Талибан".
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